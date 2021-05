Becali incearca primele mutari pe piata transferurilor! Oferta de 200 000 de euro pentru jucatorul pe care il vrea la FCSB

Gigi Becali se pregateste de perioada de transferuri.

Patronul lui FCSB vrea sa il transfere pe Branislav Ninaj, de la Sepsi. Fundasul central de 27 de a evoluat in 16 de partide in acest sezon, fara sa puncteze pe tabela. A venit la Sepsi in ianuarie, dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat de 9 ori in Eredivisie, la Fortuna Sittard.

Becali i-a facut deja o oferta lui Sepsi, de 200.000 de euro, mult sub nivelul cu care ne obisnuise, anunta Gazeta Sporturilor. Ninaj masoara 1,91 de metri, respectand astfel noul criteriu al lui Becali pentru compartimentul defensiv: jucatori inalti, care pot castiga toate duelurile aeriene.

Ninaj a strans trei selectii in nationala Slovaciei. Poate evolua si ca mijlocas defensiv. Petrzalka, Slovan Bratislava, Lokeren, Osmanlispor si Zilina sunt celelalte echipe din palmaresul sau.

In acelasi timp, Becali il asteapta si pe Alexandru Cretu. Desi impresarul fotbalistului roman a avut un discurs dur la adresa lui Gigi,Cretu ar putea fi tentat de un transfer la vicecampioana Romaniei. Acesta este ademenit cu un salariu de 15 mii de euro, la care se adauga un bonus de 100.000 de euro la castigarea campionatului, altii 100.000 de euro daca echipa ajunge in Champions League, dar si alte bonusuri pentru Europa League sau Conference League.