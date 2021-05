EXCLUSIV | Becali trebuie sa isi ia gandul de la doi dintre jucatorii pe care ii voia! Oficialii clubului au facut anuntul: "Vrem sa ramana la noi!"

Gigi Becali a pus ochii pe doi fotbalisti de la Sepsi Sf. Gheorghe.

Patronul ros-albastrilor nu vrea sa mai rateze titlul in Liga 1 si vrea sa isi intareasca lotul si pentru Conference League. Becali si-a stabilit deja obiectivele pentru piata transferurilor, iar doi jucatori de la Sepsi sunt pe lista sa.

Andrei Dumiter si Branislav Ninaj sunt fotbalistii pe care patronul FCSB a pus ochii. Pentru fundasul de 27 de ani, Becali ar fi oferit 200 000 de euro, insa Cornel Sfaiter, managerul lui Sepsi, a anuntat ca nu se vor desparti de cei doi fotbalisti.

"Dorim ca Ninaj sa ramana la noi, cu ceea ce dorim sa construim si sa facem in campionat. Cautam si noi un fundas central, dupa ce a plecat Bouhenna, deci lucrurile nu stau roz nici la noi. Ne trebuie 3-4 pozitii. Cautam sa aducem jucatori la fel de buni cum am avut si in sezonul acesta.

Dumiter, ati vazut declaratia lui, vrea sa continue la noi, vine dupa o accidentare grea si are nevoie de continuitate la Sf. Gheorghe. E un jucator tanar si are timp sa reuseasca un transfer, pentru ca este nascut in 1999", a spus Cornel Sfaiter la PRO X.