Becali a facut primele mutari dupa finalul sezonului! Fotbalistii pe care i-a convins sa semneze prelungirea contractului

Gigi Becali nu vrea ca echipa sa sa mai rateze titlul si in sezonul urmator!

FCSB a ratat titlul in Liga 1 pentru al saselea an consecutiv, iar Becali cauta sa faca mutari importante pe piata transferurilor, dar si sa se asigure ca nu pierde din jucatorii de baza. Astfel, patronul a decis sa le prelungeasca intelegerile a doi dintre 'veteranii' echipei.

Catalin Straton si Valentin Cretu sunt jucatorii care au semnat contracte noi cu ros-albastrii, anunta Gazeta Sporturilor. Portarul a fost introdus pe finalul playoff-ului, dupa ce Vlad a fost scos din poarta dupa mai multe gafe facute, iar Gigi Becali a anuntat ca se va baza pe el de acum inainte in meciurile importante din playoff.

Astfel, sursa citata anunta ca Straton si-a prelungit intelegerea pe inca doua sezoane, urmand sa incaseze acelasi salariu ca si pana acum, 9 000 de euro lunar.

La randul sau, Cretu a semnat si el un contract nou, valabil in urmatoarele doua sezoane, salariul sau ridicandu-se la 12 000 de euro lunar. In acest sezon, fundasul a jucat in 29 de meciuri pentru FCSB si a fost titular in 24 dintre el.