Becali, aproape sa isi indeplineasca VISUL in vara! Conditia pusa de Chindris lui Botosani: "El m-a rugat asta!" Comparatia cu Miron

Andrei Chindris (21 ani) este unul dintre fotbalistii pe care Gigi Becali ii vrea la echipa.

Interesul lui Gigi Becali pentru Andrei Chindris nu este nou. Patronul FCSB incearca sa il aduca de un an pe fundasul central la club, insa negocierile cu Botosani nu s-au concretizat pana acum.

In lipsa unui acord pentru Chindris, Becali l-a luat pe Miron de la Botosani, insa nu este incantat de prestatiile fundasului pe care l-a criticat in repetate randuri in ultimul meci.

Cu reale probleme in aparare, in special dupa plecarea lui Planic, Becali ar putea sa incerce sa il transfere din nou pe Chindris, jucator pentru care s-a declarat dispus sa ofere 400 000 de euro.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani a vorbit despre plecarea lui Chindris de la club, pe care a comparat-o cu cea a lui Miron, care in momentul in care a primit oferta de la FCSB a plecat fara ezitare.

"Singurul care a reactionat cumva, e vorba de Chindris, care m-a rugat sa ramana pana in vara. A zis ca nu spune nu, insa ramane pana in vara la noi.

Lui Miron i-am zis sa ramana pana in vara, a refuzat. Eu zic ca va rezista. Miron e cel mai inteligent fundas central pe care l-am vazut. E un tip destept, are ceva in el", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.