Atac dur la adresa lui Morutan: "Altii au plecat cu viteza mare si n-au facut meciuri bune!" Comparatia cu Andrei Chindris

Andrei Chindris este unul dintre cele mai discutate nume din Liga 1 la capitolul transferuri.

Interesul lui Gigi Becali pentru Andrei Chindris inca de anul trecut l-a pus pe fundasul lui Botosani in centrul atentiei, iar Valeriu Iftime ar discuta deja cu cluburi importante pentru transferul jucatorului.

Intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", patronul lui Botosani a recunoscut ca Andrei Chindris si Denis Harut sunt cei mai importanti jucatori ai echipei sale si i-a sfatuit sa nu se grabeasca sa accepte ofertele primite doar pentru a avea un salariu mai mare. Cu aceasta ocazie, Iftime l-a atacat pe Olimpiu Morutan care a plecat la FCSB, insa nu a reusit sa iasa in evidenta pe teren pana acum.

"Sunt tot felul de discutii despre Chindris, cea mai mare o sa apara despre Harut, care e un copil exceptional. Sunt doi copii inteligenti, asta conteaza enorm. Nimeni nu a facut performanta daca nu a fost destept, daca nu are o educatie foarte bine conturata care sa ii puna in valoare calitatile.

In momentul asta nu am oferta, sunt multe informatii care circula cu o viteza incredibila, nu e nimic scris catre clubul meu. Am avut discutii din Spania si din Germania, inainte de ultimul meci de acasa si ultima data din Grecia. In afara de domnul Becali, nu cumpara nimeni in perioada asta. Problema este daca are copilul suficient de multa minte si sa nu intre intr-o zona lipsita de control, sa spuna ca pleaca pe bani mai multi.

Ar fi un pacat pentru ei sa plece, sa pleci pe un salariu bun si sa ruginesti pe banca, e pacat. Am vorbit cu toti asta, altii au plecat cu viteza foarte mare si din pacate nu au facut cele mai bune meciuri si au nevoie de timp. Ma gandesc chiar la Morutan", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.