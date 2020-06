ADIO, FCSB?! Chindris e aproape de un transfer nesperat! Unde poate ajunge in vara

Becali pare sa fi renuntat la fundasul central pe care Botosaniul il evalueaza la cel putin 600 000 de euro.

Dupa ce a recunoscut interesul Valenciei, Valeriu Iftime a confirmat ca inca un nume important pe lista urmaritorilor lui Chindis. Fortuna Dusseldorf il vrea pe fundasul de la Botosani.



"Fortuna e interesata. Sunt discutii, nu am oferte, nu am negociat cu nimeni. Au fost in tara sa-l vada, a venit cineva din Germania. Apoi s-a inchis totul si am ramas pe Whatsapp. Cred ca jucatorul o sa plece in vara", a spus Iftime la Digisport.



Chindris a jucat 27 de meciuri pentru Botosani in acest sezon.