ROMANIA - MUNTENEGRU, LIGA NATIUNILOR, PRO TV | Chiriches: "Nu am mai jucat demult un meci oficial, dar sunt bine fizic!" Ce spune despre eliminarea FCSB din Europa

Romania isi incepe drumul catre EURO 2020 la Ploiesti, contra Muntenegrului, iar Vlad Chiriches spune ca este vital pentru nationala sa inceapa campania cu o victorie. Precedentele preliminarii, cele pentru Campionatul Mondial 2018, au debutat cu o remiza, tot contra muntenegrilor.

"Sper sa facem un joc bun si sa castigam. Tot timpul cand am venit am fost pregatit 100% sa joc pentru echipa nationala. Nu am mai jucat un meci oficial de mult, dar ma simt bine din punct de vedere fizic. Daca Mister are incredere in mine si ma vede ca pe un lider, ma bucur sa port banderola. E o mandrie sa joc pentru echipa nationala. Sunt o echipa puternica, bine organizata, nu ne-am relaxat pentru ca nu joaca Jovetic sau alti jucatori. Nu stiu nimic de gazon, dar cred ca va fi straniu sa jucam fara spectatori. E o grupa grea, cu echipe puternice, fiecare are sansa ei", a declarat Vlad Chiriches la conferinta de presa.

Chiriches a vorbit si despre eliminarile surprinzatoare ale echipelor romanesti din Europa si spune ca acum presiunea cresterii nivelului fotbalului din Romania cade pe umerii nationalei.

"Nu ma asteptam ca FCSB sa fie eliminata, imi doream pentru jucatorii de acolo sa joace in Europa. Nu este o situatie prea buna la nivel de echipe de club, dar noi, echipa nationala, trebuie sa ajutam fotbalul romanesc sa urce. Cred ca Steaua este o echipa puternica, are calitate, dar mai sunt si CFR sau Craiova. Cred ca aceleasi echipe se vor lupta la campionat", a mai precizat Chiriches.