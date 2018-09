"Eu trebuie sa-mi vad de treaba si sa antrenez!" Rolul lui Dica in alegerea jucatorilor care vin la FCSB! Cuplul pe care si-l dorea in echipa

Nicolae Dica a vorbit despre situatia de la FCSB in ceea ce priveste transferurile.

Nicolae Dica a dezvaluit ca nu are niciun cuvant de spus in ceea ce priveste transferurile. El sustine ca a avut discutii atunci cand a venit la FCSB despre anumiti jucatori, iar apoi a ales sa se concentreze pe antrenorat si sa-l lase pe patron sa aleaga fotbalistii pe care ii vrea.

"Cand am venit aici in vara am avut niste discutii, au venit niste jucatori. Am zis ca eu trebuie sa imi vad de treaba si sa antrenez. Incercam sa-i facem pe toti buni", a declarat Dica la Digi Sport.

Antrenorul celor de la FCSB a explicat ca venirea lui Zlatinski la echipa nu este un lucru rau, dar ca jucatorul are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel bun.

"Pe Zlatinski il cunosc de cand era la Craiova. Trebuie sa avem rabdare cu el, pentru ca vine dupa o perioada in care nu a jucat", a explicat Dica.

El a spus, totodata, ca si-ar fi dorit sa-i aiba in echipa si pe Zlatinski si pe Qaka.