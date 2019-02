Becali anunta doua reveniri la FCSB: "Amandoi pot juca in urmatorul meci, cu Hermannstadt!"

Gigi Becali e disperat sa faca urgent schimbari la echipa, dupa ce FCSB n-a aratat mai nimic in primul meci oficial al anului, 1-1 cu Dunarea Calarasi.

Becali il impune pe Florentin Matei in primul 11 si anunta doua reveniri in lot - Mihai Pintilii si Marko Momcilovici sunt refacuti si pot intra in meciul cu Hermannstadt.

"Am vorbit cu doctorul si a spus ca Pintilii poate sa joace o repriza cu Hermannstadt. Poate juca 100%."

"Am vorbit cu doctorul si mi-a spus ca poate juca si Momcilovici oricand", a spus Becali la Digisport.

Pe langa cei trei jucatori mentionati, in primul 11 isi va face aparitia si Andrei Vlad, la "recomandarea" patronului.