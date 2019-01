15 meciuri de vazut in acest weekend! Man City - Arsenal si Barcelona - Valencia, partide de FOC in lupta pentru titlu

12:36

PAOK-ul lui Razvan Lucescu are derby in Grecia cu AEK Atena.



Campionatele puternice din Europa de Vest sunt in plin rulaj, in timp ce in estul continentului majoritatea ligilor asteapta sa se incalzeasca vremea. In acest weekend, sunt programate mai multe meciuri importante, printre care Derby-ul Tarii Bascilor (Real Sociedad - Athletic Bilbao), Clasicul Belgiei (Standard Liege - Anderlecht), Derby-ul Budapestei (Ferencvaros - Honved, un meci important inca din anii ’50), meciurile dintre ocupantele locurilor 2 si 4 din Premier League (Manchester City - Arsenal, primul meci jucat in 1893), meciul dintre primele doua clasate in sezonul trecut in Grecia (AEK Atena - PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu este lider in acest moment) sau Derby-ul orasului Lisabona (Sporting - Benfica).



Tottenham - Newcastle (Anglia, sambata, 2 februarie, 14.30)

Leverkusen - Bayern Munchen (Germania, sambata, 2 februarie, 16.30)

Real Sociedad - Athletic Bilbao (Spania, sambata, 2 februarie, 17.15)

Schalke 04 - Borussia Monchengladbach (Germania, sambata, 2 februarie, 19.30)

FC Barcelona - Valencia (Spania, sambata, 2 februarie, 19.30)

Ferencvaros - Honved (Ungaria, sambata, 2 februarie, 20.30)

Club Brugge - Gent (Belgia, duminica, 3 februarie, 15.30)

Saint Etienne - Strasbourg (Franta, duminica, 3 februarie, 18.00)

Manchester City - Arsenal (Anglia, duminica, 3 februarie, 18.30)

Standard Liege - Anderlecht (Belgia, duminica, 3 februarie, 19.00)

AEK Atena - PAOK Salonic (Grecia, duminica, 3 februarie, 19.30)

Sporting Lisabona - Benfica Lisabona (Portugalia, duminica, 3 februarie, 19.30)

Real Madrid - Alaves (Spania, duminica, 3 februarie, 21.45)

Olympique Lyon - PSG (Franta, duminica, 3 februarie, 22.00)

Guimaraes - FC Porto (Portugalia, duminica, 3 februarie, 22.00)