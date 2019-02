"Nu mai poate sa lipseasca! El e primul titular. Teja sa arate ca e antrenor mare si sa joace cu el!" Becali l-a sunat de URGENTA pe Teja! Jucatorul pe care il vrea neaparat in echipa

Becali nu concepe echipa fara unul dintre jucatorii transferati in aceasta iarna.

Florentin Matei e noul favorit al lui Becali. I-a cerut lui Teja sa faca tactica fiecarei partide in functie de mijlocasul adus din Emiratele Arabe Unite. Becali e incantat de Matei si spune ca e fotbalistul pe care il cauta de ani de zile.

"Am vorbit cu Teja, i-am zis ca nu ma bag. Dar, la ora asta, vad ceva. N-am cum sa nu spun. Nu fac eu echipa, dar n-am cum sa nu spun. Primul pe tabla: Matei! Nu se poate sa nu joace Matei. Sa nu-l vrei pe Matei nu se poate. Nu stiu pe cine trebuie sa scoata, dar Matei trebuie sa fie in teren. Problema Stelei se rezolva cu Matei! Asa cred eu, ca el rezolva tot", a spus Becali la Digisport.

Patronul ar vrea ca Stoian sa nu mai fie titular:

"Nu ma intereseaza cine joaca. Eu un singur jucator impun: Matei! Ma intereseaza sa joace Matei. El rezolva problema. O sa vedeti! Jucatorul pe care-l caut de 3-4 ani el e! Asa cred eu. Si l-am vazut doar o repriza! Eu cred ca in locul lui Stoian joaca. Asa vreau eu sa jucam. Sa joace cu altcineva daca Nedelcu nu e bun acolo. la inchidere. Am inteles ca Pintilii poate juca o repriza in momentul asta. Nu stiu daca o sa joace cu el. Momcilovic poate juca oricand, Pintilii la fel. Ei au vrut sa-l bage si acum, dar n-au vrut sa riste. Nu ma bag!", a comentat Becali.