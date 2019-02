"Campioane doar la incasat bani" Mihai Mironica, dupa egalul care anuleaza sansele la titlu pentru Viitorul si Craiova

CFR Cluj si FCSB se lupta la titlu si in acest sezon.

CFR Cluj si FCSB pot sta linistite. Oricat de modest ar juca, nu prea are cine sa le ameninte din spate. Dupa ce in sezonul trecut au facut probabil cel mai frumos meci al campionatului, Viitorul si Craiova au pus-o acum de cea mai trista intalnire a actualei stagiuni. Viitorul nu are niciun pic de Vina pentru marele obiectiv, titlul, in timp ce Craiova fara Mitrita este un artist caruia i-a disparut flacara inspiratiei.

De la cate complimente si-au acordat cei doi antrenori, Hagi si Mangia, poate a venit aceasta frica paralizanta pentru intreaga partida. Viitorul si Craiova s-au baricadat in aparare, s-au burdusit cu fotbalisti defensivi si a rezultat aceasta “gheata la mal”. Hagi a castigat totusi trofeul pentru fricosul partidei, cu cei 8 jucatori defensivi cu care a inceput acasa si cu schimbarile incredibil de paralizante pentru propria echipa, cu inofensivii Boboc si Casap.

Viitorul a strans deja 4 meciuri consecutive fara gol marcat. O serie stanjenitoare care i-ar fi creat probleme, presiune antrenorului si celui care joaca in centrul atacului la orice club. Dar cum la Viirorul antrenorul este patronul, iar in centrul ofensivei joaca fiul patronului, presiunea s-a risipit.

E greu de inteles de ce Hagi isi forteaza fiul in acest mod. Ianis are abilitatea de a gasi culoare pentru coechipieri, are viziune asupra jocului, dar nu are viteza si finalizarea necesare unui jucator de centrul atacului. Cu un astfel de “varf”, nu e de mirare ca Viitorul a strans deja 4 partide consecutive fara gol inscris.

Mateiu a facut un meci bun sub ochii selectionerului Contra, nu e deloc tarziu sa fie adus in nationala. Despre Meza Colli s-a spus ca ar fi un Mitrita de picior de stang, dar, de fapt, e doar un Mitrita chinezesc, un “fake original”. Mihaila este fortat, dar nu are calibru pentru a fi titular intr-o trupa cu asemenea pretentii. In rigida echipa a Craiovei, fundasul dreapta Dimitrov a ajuns sa fie cel mai versatil jucator.

Craiova si Viitorul sunt campioanele la incasat milioanele de euro in acest sezon. Se pare ca acesta va fi trofeul cu care vor trebui sa se multumeasca in acest campionat.