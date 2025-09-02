Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluitcum l-a refuzat pe Jovan Markovic, atacantul care între timp a ajuns la Farul Constanța și a început deja să impresioneze sub comanda lui Ianis Zicu.



Internaționalul român i-a fost propus lui Becali chiar de Mihai Rotaru, omologul său de la Universitatea Craiova, însă mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare. Ulterior, Markovic, care are dublă cetățenie, română și sârbă, a semnat cu Farul din postura de jucător liber de contract.



„Păi pe Markovic, de a jucat aseară la Farul, mi l-a propus și mie Rotaru. Nu știu ce, ‘dom’le, ia-l, ți-l dau cu atâta…’. Și la Farul l-a dat gratis. Și pe Ivan mi l-a propus. Ei vor bani. Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.



Două bare și un gol anulat într-un singur meci!

Ajuns la Constanța pe 14 august 2025 , Jovan Markovic (24 de ani) a avut un impact imediat. În ultima partidă de campionat, câștigată de Farul cu 2-1 în fața Petrolului, atacantul a fost cel mai periculos om al echipei sale.



Introdus la pauză, Markovic a zguduit de două ori bara porții adverse, mai întâi cu un șut în forță în transversală, în minutul 68, și a doua oară zece minute mai târziu. Pe lângă aceste ocazii, atacantul a avut și un gol anulat de arbitrajul video pentru o poziție de ofsaid, după trei minute de deliberări în camera VAR.



