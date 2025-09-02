Patronul campioanei României l-a nominalizat public pe fundașul central brazilian Leo Bolgado, chiar dacă i-a făcut o caracterizare atipică acestuia.



Gigi Becali explică de ce îl vrea pe Bolgado



Deși în spațiul public se vorbea despre un interes pentru tânărul Mario Tudose de la FC Argeș, Becali a lăsat de înțeles că managerul general Mihai Stoica se ocupă de această pistă, în timp ce el caută un apărător cu experiență, gata pentru provocările internaționale. Astfel, atenția sa s-a îndreptat către fotbalistul din Gruia.



"Eu vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene. Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul. Măcar atât", a spus Becali.



Acesta a continuat prin a-l compara indirect cu alți apărători de la FCSB, precum Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana: "La mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul. Cum dădea Dawa. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci... Păi după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane", a adăugat finanțatorul.



Leo Bolgado este cotat la 1,8 milioane de euro pe platforma transfermarkt.com. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, când ardelenii au plătit 500.000 de euro pentru a-l aduce de la formația portugheză Leixoes.

