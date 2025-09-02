După o vară întreagă, în care meciurile echipelor de club au ținut prim-planul, urmează o „fereastră“ pentru partidele echipelor naționale.

Cu acest prilej, România va întâlni Canada pe Arena Națională, în cadrul unui amical (vineri, ora 21.00). Apoi, vine meciul cu Cipru, la Nicosia, însă în preliminariile CM 2026 (9 septembrie, ora 21.45). Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a convocat un lot de 26 din care 7 jucători provin de la FCSB, după cum sport.ro a arătat aici. Între timp, Bîrligea a ratat convocarea din motivul explicat aici.

Gigi Becali: „Șut și Olaru n-aveau ce căuta la națională“

În mod șocant, alegerile selecționerului au fost criticate de Gigi Becali, în dialog cu Fanatik! Patronul roș-albaștrilor a spus că, în viziunea sa, FCSB are prea mulți jucători convocați, la ce rezultate a avut, în acest sezon.

„Eu spun adevărul acum! Dacă aș fi fost Lucescu, eu nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. N-au arătat… Să nu se supere Olaru și Șut, dar eu nu îi luam la echipa națională. Bine, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că o să joace titular dintre cei chemați, că nu are cine altcineva“, a spus Becali.

De remarcat că, pe lista inițială, FCSB a avut 7 jucători convocați, deși ocupă locul 13 din 16 în campionatul intern cu o singură victorie în opt etape.

