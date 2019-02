Becali a LUAT FOC dupa egalul cu Dunarea: "NU POTI SA IEI CAMPIONATUL CU ASTIA! Gata, scoateti-ma din CALCULE!" A anuntat 3 transferuri

Dunarea Calarasi - FCSB 1-1 | Gigi Becali a criticat dur echipa dupa egalul din prima etapa din 2019.

Gigi Becali nu si-a menajat echipa dupa egalul cu Dunarea Calarasi. Cristi Balgradean, fundasii centrali, Adrian Stoian, Dragos Nedelcu, Raul Rusescu sunt jucatorii criticati dur de catre patronul echipei.

"Nu sunt nervos, va spun doar concluzia mea: in Romania nu exista fotbal. Avem un fotbal de circ. Daca noi suntem Steaua, echipa emblema si avem pretentii la Calarasi si jucam cum am jucat, pai nu avem fotbal in Romania. Man are calitate, mai e Matei care are calitate.



Avem nevoie de 2 fundasi centrali. Prima data insa n-avem portar. Diferenta a fost facuta de portari, Calarasi are portar, noi nu avem portar. Deci trebuie un portar, 2 fundasi centrali si un mijlocas central. Dar la mijloc sa vedem ca revine Pintilii. Nu stiu ce e Matei ca pozitie, dar e fotbalist.



Nu ma intereseaza ce a folosit Mihai Teja, nu m-am bagat, nu ma voi baga. Avem nevoie de un atacant, nu poti sa joci cu Rusescu. Daca faceam eu schimbarile, il scoteam pe Coman, nu pe Tanase. Am vorbit cu el, i-am spus: <<bai, Mihai, nu trebuie sa fii suparat, n-ai cu cine sa joci fotbal>>. Man face banii multi.



La campionat se lupta CFR cu Craiova, pe mine scoteti-ma de la campionat, zic si eu ca Hagi. Cu cine, cu Planici care da pe langa minge? E si capitan. Cum poti sa iei campionatul cu Balgradean?

Cum sa iei campionatul cu ala din Italia, cu Stoian? Eu habar n-aveam cum e... Numai in spate joaca! N-ai cum sa iei campionatul asa. Eu si Gica Hagi. Pe noi sa ne scoateti. Sa fii nebun sa iei! Sa fii bolnav la cap sa zici de titlu! Calarasi are salarii de 500 de euro, de 1000 de euro pe luna. Pe mine sa nu ma intrebati de campionat, ca n-am cum sa-l iau. Cum sa iau campionatul cu Nedelcu? El da pase numai la adversar. Pe Gnohere il vand. Nu ma mai intereseaza campionatul, ca n-am cum sa-l iau. Nu mai vreau 5 milioane pe Gnohere. Vreau 3! Cu asa ceva, cu jucatori d-astia n-ai cum sa faci fata in Europa. Daca ma intrebati, eu va spun ce vad. Nu ai cum sa iei campionatul cu asemenea jucatori. Am dat telefon deja la impresari ca sa-i vand" a spus Gigi Becali la Digi Sport.