DUNAREA - FCSB 1-1 | Man, socat de egalul de la Calarasi: "Nu-mi explic ce s-a intamplat! Nu este de vina Balgradean!"

FCSB s-a impiedicat in primul meci din 2019 si poate fi egalata in clasament de Craiova.

Autorul golului celor de la FCSB, Dennis Man, nu cedeaza in lupta pentru titlu - FCSB n-a mai castigat campionatul de 4 ani!

"Am inceput foarte bine, am dat gol repede, dar apoi nu-mi explic ce s-a intamplat. Trebuia sa dam si al doilea gol, nu stiu de ce am jucat asa dupa gol. Nu este de vina Balgradean! Am pierdut doua puncte, dar trebuie sa jucam in continuare si sa aratam in urmatoarele meciuri ca avem valoare. Trebuie sa mergem inainte.



Trebuia sa avem o perioada mai lunga pentru a ne pune jocul in schema. A fost perioada scurta si trebuie sa ne descurcam din mers. Am pierdut doua puncte si suntem foarte dezamagiti.



Am venit cu gandul de a castiga, nu am reusit. Nu e gata lupta pentru titlu, desi CFR ar putea avea 8 puncte daca va castiga" a spus Dennis Man la Digi Sport.