Mediop vrea la FCSB, dupa ce le-a dat gol stelistilor. "Nu exista jucator care sa nu vrea la FCSB"

Dunarea Calarasi 1-1 FCSB. Golurile au fost marcate de Man si Mediop.

Mediop a reusit sa inscrie azi impotriva FCSB-ului, in egalul obtinut de Dunarea, 1-1, pe teren propriu. Camerunezul a ajuns la 6 reusite in Liga 1, fiind pe locul 11 in clasamentul golgheterilor din Liga 1.

Acesta a declarat dupa meci ca ar vrea sa joace la FCSB, dar a povestit si un episod haios cu Gnohere, francezul explicandu-i la pauza cum trebuia sa finelizeze o faza.

"Cand a fluierat arbitrul a venit si mi-a zis cum trebuia sa trag ca sa dau gol. Are dreptate, asa trebuia sa fac, cum a zis el. Bineinteles, eu cred ca nu e niciun jucator care nu vrea sa joace la FCSB, eu as vrea la orice echipa daca e bine pentru mine si pentru Calarasi, d-aia am venit in Romania.", a spus Mediop la Digi.

In acest moment, FCSB are 4 marcatori mai buni decat Mediop: Gnohere, Man, Coman si Tanase.