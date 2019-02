CALARASI 1-1 FCSB | "M-au injurat tot meciul, m-au umilit. Asta inseamna sa fii important!" Ce a spus Alexa dupa ce i-a luat un punct lui FCSB

Dunarea Calarasi s-a pregatit toata iarna pentru vizita FCSB-ului!

A iesit bine pentru echipa lui Alexa. Dunarea a luat un punct contra stelistilor.



"A fost o perioada foarte grea, am adus jucatori care sa reziste la presiune. E un rezultat care ne da incredere pentru viitor. Era important sa obtinem ceva de la meciul asta. Steaua e o echipa cu calitate, in repriza a doua gaseau solutii chiar daca terenul era destul de aglomerat. Cand joci contra Stelei trebuie sa motivezi foarte bine echipa. Stiam ce va juca Steaua. Am suferit insa in repriza a doua, vreun sfert de ora", a spus Alexa.

Antrenorul Calarasiului a ignorat injuriile fanilor FCSB:



"Am demonstrat in 5 ani de cariera ca antrenor. Am facut egal contra FCSB, o echipa cu buget de 4 ori mai mare. Am pus in multe momente probleme Stelei. N-o sa ma pot dezice de trecutul meu dinamovist, de faptul ca sunt iubit in Giulesti. Si ca jucator am fost injurat, inseamna ca sunt o persoana importanta daca starnesc asemenea reactii".