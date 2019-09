Becali a inceput RAZBOIUL cu CFR! Patronul FCSB nu s-a uitat la meciul de gala ardelenilor cu Lazio: "Nu ma intereseaza, am adormit!"

FCSB si CFR se intalnesc duminica seara pe Arena Nationala, in derby-ul etapei. Gigi Becali a pornit "razboiul" cu ardelenii si a declarat ca nu a urmarit marea victorie a CFR-ului cu Lazio din grupele Europa League.

Becali s-a uitat doar la cateva faze din meci si a aflat abia in aceasta dimineata scorul final.

"Dan Petrescu ii injura pe moment si joaca de frica. E o chestiune de moment. Eu sunt ca un parinte: cand esti cuminte, iti dau bomboane, cand nu esti cuminte, te critic. La mine nu vin antrenori care injura jucatorii. Daca eu dezmembrez psihic, hai sa vedem ce a vandut CFR-ul si ce vand eu. Nu m-am uitat la CFR ca nu m-a interesat. Am dat in minutul 30, am vazut ca era 1-0 pentru Lazio. Am mai dat mai tarziu, am vazut ca era 1-1 si pe urma am auzit ca s-a terminat 2-1. Am adormit, nu am vazut meciul. Ma intereseaza CFR doar cand jucam cu ei, altfel nu ma intereseaza", a declarat Gigi Becali la ProX.