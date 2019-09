A negociat Rapid cu un fost capitan al FCSB? Reactia transanta a lui Pancu: "Niciodata nu am auzit de el!"

Rapid nu are startul de sezon pe care giulestenii il doreau.

Dupa 7 etape din Liga 2, Rapid este pe locul 5, la 6 puncte in spatele liderului Turris. In aceste conditii, giulestenii cauta solutii pentru a-si intari lotul. Lukasz Szukala, fost jucator si capitan la FCSB, nu a fost unul dintre oamenii interesanti pentru Rapid.

Desi in presa au aparut informatii conform carora Rapid ar fi negociat cu Szukala, Daniel Pancu spune ca nu s-a pus nicio clipa problema ca fostul fundas al FCSB sa vina sub comanda sa.



"Niciodata nu am auzit de Szukala. S-a mai scris de Blanaru si de Deac, de ei am auzit dar v-am spus si raspunsul la Ionita, pana la urma a ajuns la UTA. Cand am discutat despre Ionita eram cu patru atacanti in lot", a declarat Daniel Pancu.

Szukala, ajuns la 35 de ani, a jucat pentru FCSB intre 2012 si 2015. In aceasta perioada a castigat 6 trofee cu FCSB, dintre care trei titluri de campion. Evolutiile bune l-au transformat rapid pe Szukala in unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei, capitan la FCSB si jucator al echipei nationale. Szukala a prins 17 selectii la nationala Poloniei unde a marcat un gol.

Szukala a jucat ultima data la Ankaragucu, in Turcia, insa dupa rezilierea intelegerii cu turcii nu si-a mai gasit alt contract.