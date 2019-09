Becali, pregatit de un nou TUN pe piata transferurilor: "Am avut oferta de 8 milioane, acum negociez pe 10 si vreau 20 de milioane!" Mutarea URIASA pe care o poate face FCSB

FCSB a inceput prost noul sezon, insa Becali spune ca va castiga batalia pe termen lung.

CFR Cluj este pe primul loc in Liga 1, cu 20 de puncte. Becali nu este ingrijorat si este convins ca va recupera diferenta de puncte si de pozitii in clasament. De asemenea, Becali pune accentul pe bani si afirma ca din acest punct de vedere FCSB produce mai mult decat CFR.

Coman este urmatorul "produs de export" al FCSB. Becali spera sa-l vanda pe Florinel Coman cu cel putin 20 de milioane de euro.

"L-am luat pe Coman cu 3 milioane si am avut oferta de 8 milioane. Acum negociez pe 10 milioane si vreau 20 de milioane. Ca asa negociez eu, din 10 in 10 milioane. O sa vedeti pe termen lung care e suma de bani pe care o incasez eu si suma pe care o incaseaza CFR. Luati sa vedeti datoriile pe care le are CFR si datoriile pe care le are FCSB. Totul se rezuma la bani", a declarat Gigi Becali la ProX.