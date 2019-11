Becali a dezvaluit ce i-a spus Borcea despre preluarea lui Dinamo! Hotararea luata de "Leonidas" in inchisoare, dupa ce a aflat ca Negoita vinde clubul

Cristi Borcea nu se intoarce la Dinamo. Fostul actionar din Stefan cel Mare ramane suporter pe viata al "cainilor", dar spune ca nu are bani pentru a investi la club.

Becali: "Borcea a zis ca e nevoie de 15 milioane la Dinamo. N-are banii astia"

Gigi Becali, patronul FCSB-ului si bun prieten al lui Cristi Borcea, a dezvaluit ce discutie a avut cu cel poreclit "Leonidas".

"Mi-a spus: <Nasule, nici daca imi da cineva bani nu ma intorc la Dinamo. Pai daca vreau sa ma intorc ar treubi sa investesc 15 milioane ca sa ma bat cu tine. De unde sa am banii astia?!>", a spus Becali pentru Fanatik.

Gigi Becali i-a fost nas lui Cristi Borcea, cand acesta s-a insurat cu Alina Vidican. Intre timp, dinamovistul a divortat de Alina Vidican si s-a casatorit cu Valentina Pelinel.