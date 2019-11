Vintila il vede pe Coman in primul 11 al lui City: "Pai daca are valoare?! Eu nu i-am facut nimic! El e bun!" Ce spune despre plecarea atacantului

Presa din Anglia a scris in urma cu doua zile ca Florinel Coman este unul dintre fotbalistii urmariti de Manchester City. Site-ul campioanei Angliei a preluat informatia, notand-o intr-un articol in care a facut revista presei.

Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, crede ca Florinel Coman poate juca oricand la Manchester City. El spune ca atacantul este recomandat de valoarea sa. Vintila spune ca nu i-a facut nimic special lui Coman pentru a-l readuce intr-o forma buna.

Arges Vintila: "Coman poate sa joace la City! La ce explozie are..."

"Coman poate sa ajunga la City, da! Are calitate! Orice e posibil! Este cel mai bun jucator din Liga 1. Ce explozie are si ce poate sa faca pe teren! Nu e meritul meu in niciun fel, ci doar al lui. Ce sa-i fac eu? Pai daca el se antreneaza si e bun, inseamna ca e bun! Eu spun ca poate sa faca fata la Manchester City. Ce e mai greu e sa te adaptezi, dar te ajuta si echipa.



Nu evaluez eu jucatorii, eu pot sa spun doar ca el este foarte valoros. Si trebuie sa ne apreciem valorile", a spus Arges Vintila.