FCSB - SEPSI OSK | Cum a reusit Arges Vintila sa transforme jocul FCSB-ului: "Meritul meu? Ultimul! Daca n-aveam asa jucatori..." La ce a lucrat cel mai mult

FCSB intalneste Sepsi OSK in etapa a 15-a a Ligii 1.

Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. Echipa sa va primi vizita lui Sepsi OSK in etapa a 15-a.

Arges Vintila: "Meritul meu e pe ultimul loc! Daca nu aveam jucatori asa buni..."

Secretul formei noastre? Organizarea, linistea si concentrarea. Si valoarea jucatorilor mei. Meritul meu e la coada. Daca nu aveam jucatori asa buni...

Echipa a fost pe ultimul loc, dar cu organizare si liniste am reusit sa avem aceasta serie de rezultate.

De la domnul Hagi am invatat foarte multe. Am mai spus ca am invatat de la el tot ce stiu. Dar acum trec prin filtrul gandirii mele, pentru ca suntem doua firi diferite. Avem alt temperament.

Ma asteptam sa avem rezultate bune, pentru ca vazusem potentialul jucatorilor.

Orice este posibil in acest campionat, chiar si ca o echipa care a fost pe ultimul loc sa ajunga sa castige titlul.

Eu imi doresc sa castig eu, nu ma intereseaza ce face CFR in Europa.

Cel mai mult am lucrat la moral, acolo erau probleme. Dar ca antrenor te implici in toate aspectele, si in partea tehnica, si in cea tactica, si la nivel psihologic.

Eu le-am spus jucatorilor ca sunt buni. Sa faca ce le spun eu si o sa fie bine. Si a fost bine.

Arges Vintila: "Sunt sigur ca batem Sepsi! Am incredere in jucatorii mei"

"Avem in fata un joc foarte dificil, cu o echipa puternica, buna, cu jucatori cu experienta, care nu a pierdut in deplasare. Suntem intr-un moment bun si trebuie sa profitam de asta, dar va fi nevoie de concentrare. Eu am incredere in jucatorii mei si sunt sigur ca ne vom impune, pentru a continua drumul catre atingerea obiectivului: Play Off-ul.

Sepsi este o echipa echilibrata, care nu risca.

Nu am mai intalnit echipa cu 10 remize in 14 meciuri cred, dar vom vedea. Eu vreau sa merg si sa castig. Orice e posibil in fotbal, dar vom castiga, parerea mea. De ce? Pentru ca am incredere in jucatorii mei.

Nu stiu daca Sepsi joaca meciurile la egal. Nicio echipa nu joaca la egal. Indiferent, noi mergem sa castigam.