Tatarusanu s-a saturat si a cerut TRANSFERUL de la Lyon! Unde vrea sa plece titularul nationalei Romaniei

Ciprian Tatarusanu (33 de ani), titularul din poarta nationalei Romaniei, s-a saturat sa fie rezerva la Olympique Lyon.



Ciprian Tatarusanu a facut o alegere gresita in vara. Titular la Nantes, el a plecat liber de contract la fosta campioana Olympique Lyon, fiind sigur la acel moment ca ii va lua locul portughezului Anthony Lopes. Planurile sale au fost, insa, date peste cap de ramanerea lusitanului la clubul din Lyon.

Tatarusanu i-a cerut impresarului sa-i gaseasca echipa

Tatarusanu nu a jucat niciun meci in actualul sezon din Ligue 1 si trece printr-o perioada de mare suparare. In presa au aparut inclusiv informatii potrivit carora Tatarusanu are o relatie foarte rece cu Anthony Lopes.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca portarul nationalei Romaniei i-a cerut impresarului sau, Pietro Chiodi, sa-i gaseasca o alta formatie.

Pana acum, Tatarusanu si-a asteptat sansa in poarta lui Lyon, dar aceasta nu a venit. Nici schimbarea antrenorului nu a facut ca el sa fie trimis pe teren.

Sursa citata noteaza ca Tatarusanu si-ar dori sa revina in Serie A, el jucand mai multi ani in tricoul Fiorentinei.

A fost aproape de Sampdoria

Gazeta Sporturilor scrie ca intre impresarul lui Tatarusanu si clubul Sampdoria au existat contacte, dar acestea s-au oprit dupa ce formatia genoveza l-a inlocuit pe Eusebio Di Francsco cu Claudio Ranieri. Schimbarea de antrenor a pus pe "hold" transferurile la Sampdoria, dar genovezii vor sa se intareasca in iarna.

Ranieri este antrenorul care l-a luat pe Tatarusanu la Nantes, in Ligue 1.