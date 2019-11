Becali ii asteapta pe seicii lui City la negocieri! Cati bani vrea sa le ceara in schimbul lui Florinel Coman: "Pai daca mai da inca doua goluri la nationala, o sa vedeti voi!"

Presa din Anglia a scris ca Manchester City il urmareste pe Florinel Coman. Si site-ul campioanei Angliei a preluat informatia, alaturand-o altor "zvonuri".

Florinel Coman (21 de ani) poate visa cu ochii deschisi. Englezii scriu ca Manchester City, campioana din Premier League, il urmareste pe tanarul international. Coman a dat doua goluri in meciul cu Anglia de la EURO U21, din vara.

Becali: "Vreau 30 de milioane pe Coman. Cu 2 goluri la nationala o sa faca 50!"

Gigi Becali, patronul FCSB, si-a fixat deja pretul de pornire in cazul in care sefii lui City il vor contacta pentru negocieri. Becali spune ca vrea cel putin 30.000.000 euro in schimbul atacantului.

"Au fost niste discutii cu niste oameni pentru Coman. Era vorba ca Florinel sa fie cumparat de un club detinut de City. Sa fie luat prin acel club. Era vorba de o echipa din Portugalia. Nu mai stiu sigur. Eu am cerut atunci 20 de milioane de euro. Acum vreau 30! Asa cresc eu pretul! Daca mai da doua goluri la echipa nationala, atunci cer 50 de milioane de euro", a spus Gigi Becali, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Pe langa suma uriasa ceruta de Gigi Becali, acesta ar vrea si un procent dintr-un viitor transfer al atacantului.

Coman a ajuns la FCSB in 2017, fiind achizitionat de la Viitorul.

6 goluri in 11 meciuri disputate in Liga 1 are Coman in actualul sezon

2 goluri in 8 meciuri jucate in preliminariilor Europa League a mai bifat acesta