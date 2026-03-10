CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 30 a sezonului regulat din Superliga.

Ardelenii au înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43'), în timp ce „câinii” au ratat un penalty prin Cîrjan în minutul 87.

Basarab Panduru: „Atitudinea lui e exact cum ar trebuie”

Fostul component al Generației de Aur a sesizat scăderea de formă a lui Cătălin Cîrjan din ultimele meciuri.

Chiar și așa, Basarab Panduru a scos în evidență atitudinea mijlocașului de la Dinamo, care la flash-interviu a recunoscut că traversează o perioadă nefastă.

„Părerea mea e că adversarul când joacă cu Dinamo îi face marcaj lui Cîrjan, poate şi de asta, când e în posesia mingii, să aibă adversari care-i acordă atenţie mai mare. Alţi jucători mari joacă cu alţi mari pe lângă, dar aici nu ai fi mai atent la Cîrjan? Că de acolo pleacă fazele şi pasele bune, iar atunci îţi iei atenţie sporită la Cîrjan.

Ştii ce m-ar preocupa mai mult? Dacă n-ar alerga şi dacă aş fi văzut apucături ca la unii jucători intraţi în repriza a doua, dar la Cîrjan n-am văzut. Cât timp eşti serios, înţeleg când nu-ţi ies anumite lucruri. Lui n-am ce să-i reproşez, joacă slab, dar atitudinea lui e exact cum ar trebuie.”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Dinamo a coborât pe locul cinci și a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte, în timp ce CFR Cluj a urcat pe poziția a patra și are 53 de puncte după 30 de partide jucate.