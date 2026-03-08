Imediat după înfrângerea de pe Arena Națională, Elias Charalambous a transmis că a fost ultimul său meci de la FCSB. Pe lângă cipriot, de la formația roș-albastră va pleca și secundul Mihai Pintilii, astfel că Gigi Becali trebuie să găsească un nou staff tehnic.

Basarab Panduru: "Mirel Rădoi, o variantă foarte corectă pentru FCSB, dar nu cred că se va întâmpla"

Singurul nume de antrenor rostit de Gigi Becali a fost cel al lui Mirel Rădoi. Liber de contract după plecarea de la Universitatea Craiova, fostul căpitan din Ghencea a mai antrenat la FCSB pentru 6 luni, în 2015.

Fostul internațional Basarab Panduru consideră că Mirel Rădoi la FCSB ar fi "o variantă foarte corectă", însă este sceptic că această mutare se va putea produce, având în vedere că Gigi Becali își va dori din nou să se implice în activitatea staff-ului tehnic.

"Ai posibilitatea asta, îl ai liber acum (n.r - pe Mirel Rădoi)! Mie mi se pare foarte corectă varianta asta, dar nu știu dacă se va întâmpla pentru că Gigi nu vrea să facă altceva decât ce face în general.

Te gândești că s-ar putea întoarce pentru că și la Craiova a fost și s-a întors. Dacă la Craiova a fost, a știut ce e acolo și s-a întors, ai zice că și aici s-ar putea. La FCSB era copil atunci, a stat 6 luni, dar nu era nici el antrenor cum trebuie. Acum este. Acum mi se pare că Mirel Rădoi e capabil să facă treabă.

Probabil că d-asta a mers la Craiova. Poate pentru prima dată a fost un antrenor care și-a ales jucătorii în funcție de sistemul pe care vrea să-l joace. Probabil d-asta au și ieșit lucrurile astea bune. Ei s-au adaptat pentru că antrenorul i-a simțit că pot face treaba și d-aia sunt greșeli mai puține acum la Craiova.

Rădoi e liber. A arătat că este capabil să facă treabă, să câștige un campionat în România. Aici are echipă, nu trebuie să construiască prea mult. S-ar putea să fie o soluție foarte bună, dar nu cred că se va întâmpla treaba asta atât timp cât Gigi zice că vrea să facă echipa, să facă schimbările", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Rădoi s-a supărat că Becali se sfătuia cu... Șumudică!

Ce șanse ar avea acest scenariu cu revenirea lui Mirel Rădoi, la FCSB, ca antrenor? Pe scurt: șanse infime.

Rădoi și-a început cariera pe banca tehnică, la formația patronată de nașul său. S-a întâmplat în 2015, când Becali a anunțat, triumfal: „Îl fac antrenor de Champions League!“. Ce a ieșit în realitate? Un mandat de șase luni, cu doar 29 de meciuri: 13 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri.

Rădoi a plecat după o înfrângere cu Astra Giurgiu pe teren propriu: 0-1. La vremea respectivă, Mirel s-a plâns că nașul său de cununie se sfătuia, în permanență, cu Marius Șumudică! Rădoi a spus, răspicat, că Șumudică i-a „vânat“ postul.

Acum, la peste un deceniu de atunci, Rădoi a devenit un antrenor și mai exigent, care respinge orice fel de compromis. Dovadă și plecarea sa, în acest sezon, de la Universitatea Craiova, deși echipa era în lupta pentru titlu, în momentul demisiei lui Mirel.

Tocmai de aceea, revenirea antrenorului de 44 de ani, la FCSB, ține mai degrabă de domeniul SF-ului.

VIDEO Elias Charalambous și-a anunțat plecarea de la FCSB