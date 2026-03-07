Fostul internațional a făcut declarația după victoria obținută de ploieșteni pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-0, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

Golul decisiv al partidei a fost marcat de Rafael Hermann încă din minutul 2. La final, Panduru a lăudat munca antrenorului Eugen Neagoe și consideră că experiența tehnicianului va cântări decisiv în lupta pentru evitarea retrogradării.

Basarab Panduru s-a convins de o echipă din play-out: „Nu are cum să retrogradeze!”

„Petrolul nu are cum să retrogradeze cu Neagoe, știe campionatul. O văd bine pe Petrolul în momentul acesta, dar se joacă. Play-out-ul este complicat. Începi la Farul, nu este ușor, dar ai cinci meciuri în deplasare. În seara aceasta, Botoșani trebuia să facă orice să nu piardă meciul acesta, dar s-a complicat rău”, a spus Panduru la Prima Sport.

După succesul de la Botoșani, Petrolul este sigură că va termina sezonul regulat pe locul 12, primul deasupra pozițiilor de baraj, cu 32 de puncte. În prima etapă din play-out, ploieștenii vor juca în deplasare cu Farul Constanța.