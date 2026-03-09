CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 30 a sezonului regulat din Superliga.

Ardelenii au înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43'), în timp ce „câinii” au ratat un penalty prin Cîrjan în minutul 87.

Cătălin Cîrjan, după a treia înfrângere consecutivă a lui Dinamo: „E foarte greu să-mi găsesc cuvintele”

Căpitanul „câinilor” a tras un semnal de alarmă după a treia înfrângere consecutivă a echipei sale.

Cătălin Cîrjan a spus după înfrângere din Gruia cu CFR Cluj că este cea mai grea perioadă de când se află la gruparea bucureșteană.

„E foarte greu să-mi găsesc cuvintele, e o perioadă foarte grea, cred că e cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo.

Prima repriză mi se pare că am început bine, am controlat meciul în ciuda golului primit, dar a venit și golul doi și a doua repriză n-a mai fost așa cum ne doream.

Noi suntem singurii care putem face lucrurile bine și să ieșim din această situație. Nu știu ce ne lipsește, trebuie să discutăm și la următorul meci să începem mai bine. Începe play-off-ul, trebuie să tragem un semnal de alarmă, în primul rând eu.

Lucrurile n-au fost așa de bune în ultimul timp, dar trebuie să ne trezim. Suntem în play-off și trebuie să realizăm că avem o șansă mare să ne batem sus”, a declarat Cîrjan.

În urma acestui rezultat, Dinamo a coborât pe locul cinci și a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte, în timp ce CFR Cluj a urcat pe poziția a patra și are 53 de puncte după 30 de partide jucate.