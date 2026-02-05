VIDEO EXCLUSIV Jaqueline Cristian, nemulțumită la Transylvania Open. Motivul, acuzat și de Emma Răducanu, câteva minute mai târziu

Motive de nemulțumire invocate de Jaqueline Cristian, în conferința de presă organizată după meciurile pe care le-a disputat miercuri, 4 februarie, la Transylvania Open.

Întâi, a doua favorită la câștigarea trofeului a revenit pe terenul central din Arena BT în jurul orei 15:30, pentru meciul cu Daria Snigur, din optimile probei individuale.

Jaqueline Cristian, eliminată prea ușor în proba individuală, în Openul Transilvaniei

Partida s-a încheiat cu un eșec lamentabil, ucraineanca impunându-se cu 6-1, 6-0 în mai puțin de o oră de joc, în confruntarea începută de Jaqueline Cristian după mai puțin de optsprezece ore de odihnă avute la dispoziție, după jocul de două ore și douăzeci de minute, încheiat în seara zilei de marți, 3 februarie, cu Lucrezia Stefanini, în primul tur.

Cristian a jucat marți, 3 februarie, primul meci al probei individuale, deși ar fi putut fi programată să debuteze în runda inaugurală într-una dintre primele două zile ale turneului, duminică sau luni.

Ulterior, Jaqueline Cristian a lăsat dezamăgirea eliminării la o parte și a revenit pe teren, alături de Gabriela Ruse, pentru a obține calificarea în semifinalele probei de dublu, într-un meci încheiat scor 6-2, 7-5 împotriva echipei Eudice Chong / En Shuo Liang.

Ruse și Cristian au făcut haz de necaz, la conferința de presă

La conferința de presă organizată după aceste meciuri, Jaqueline Cristian a declarat că preferă să nu vorbească despre experiența pe care a avut-o în proba individuală.

„Gabi, tu vorbești azi. Eu nu am prea multe de zis,” a început Jaqueline Cristian seria declarațiilor făcute în conferința de presă, adresându-i-se partenerei de dublu.

„A fost o experiență plăcută,” a continuat Jaqueline Cristian, făcând un rezumat al zilei, după ce Gabriela Ruse a spus: „Sper că te-ai simțit bine,” ambele râzând pe fond nervos.

„E nevoie să mai și râdem, după zile mai proaste,” a continuat Ruse. „Da, aprob,” a adăugat Cristian.

Când un jurnalist a încercat să o întrebe pe Jaqueline Cristian despre meciul din proba individuală, Jaqueline Cristian a intervenit cu un „nu,” după care a condus discuția înspre meciul de dublu.

„Meciul de dublu a fost foarte bun, chiar m-am simțit bine să îmi pun toți nervii pe minge, iar Gabi m-a ajutat. Cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri jucate împreună.

Au fost sentimente mixte, dar cel mai important e că mâine vom avea o nouă zi pe care să o începem cu gânduri bune,” a adăugat Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian, după eșecul 6-1, 6-0, din optimile Transylvania Open: „Eram într-o stare deplorabilă.”

„Asta îmi spunea și mama, că, înainte de meciul de dublu, eram într-o stare deplorabilă. Am tras de mine să intru pe teren și să mă concentrez pe meciul de dublu.

Faptul că am jucat cu Gabi m-a ajutat. Când ai energie bună, uiți ce se întâmplă. Am vrut să îmi dau o șansă de a-mi încheia această zi minunată cu un sentiment mai bun pe teren,” a completat Jaqueline Cristian, estimând un bilanț al zilei-rollercoaster trăite la Transylvania Open.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline Cristian Gabriela Ruse
Jaqueline Cristian Gabriela Ruse
Jaqueline cristian 030226
Emma Răducanu: „O programare dificilă. Vreau doar să mă recuperez.”

Nici Emma Răducanu nu a fost ferită de un șir obositor de meciuri, la Transylvania Open. Chiar dacă și-a încheiat târziu duelul cu slovena Kaja Juvan, în optimi, sportiva britanică va reveni pe terenul de tenis, în sferturile de finală, după numai 19 ore de pauză între meciuri.

„O programare dură, sunt mai puțin de douăzeci și patru de ore până revin pe teren. Vreau doar să mă recuperez, să dorm și sper că voi fi bine mâine. Acestea sunt singurele mele gânduri,” s-a pronunțat Emma Răducanu, în conferința de presă organizată după meciul din faza ultimelor șaisprezece jucătoare.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu to 2026 conf
Emma raducanu 0101226
