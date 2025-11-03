Când a făcut un pas înapoi, după un sezon cu Farul în play-out, Gheorghe Hagi a sperat că instalarea lui Ianis Zicu pe bancă, după promovarea miraculoasă a acestuia cu Metaloglobus, va aduce un suflu nou la echipă.

Acum însă, când am ajuns la jumătatea sezonului regulat, socotelile patronului „marinarilor“ nu prea au ieșit. Pentru că, inclusiv după venirea lui Zicu, Farul e tot o echipă de play-out, la ora actuală! Și, mai grav: în ultimele șapte meciuri, în toate competițiile, formația dobrogeană are o singură victorie. Tocmai cu CFR, o altă echipă în suferință.

Farul dă, astăzi (ora 17:30), de o adversară care e, într-adevăr, în subsolul clasamentului, dar care dă semne clare de revenire. Pentru că, sub comanda lui Robert Ilyeș, Csikszereda n-a mai pierdut de pe 23 august, de la un 1-3 cu FC Botoșani. De atunci, în zece partide, gruparea din Miercurea Ciuc a înregistrat 3 victorii și 7 remize.

De la ora 17:30, Sport.ro oferă meciul Farul Constanța – Csikszereda în format LIVE TEXT!

Farul Constanța – Csikszereda, LIVE TEXT, de la ora 17:30

În avancronica meciului, site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit cele mai importante borne legate de duelul de astăzi.

*Trei victorii (3-2 cu Oțelul, 2-1 cu Metaloglobus, 2-1 cu Petrolul), două remize și o înfrângere este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu.

*Ciucanii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în ultimele opt etape, interval în care au izbutit două succese (2-1 cu U Cluj, 2-0 cu FC Hermannstadt) și șase rezultate de egalitate.

*Nouă dintre cele 16 goluri marcate de constănțeni au fost reușite în repriza secundă. De partea cealaltă, gruparea din Miercurea Ciuc a înscris până în pauză 10 din totalul celor 17 goluri marcate.

*Farul este formația care a expediat cele mai multe șuturi în primele 14 runde - 249 (FK Csikszereda - 161), dar și echipa care a reușit cele mai multe driblinguri - 136 (FK Csikszereda - 107).

*Cele două echipe se vor duela pentru întâia oară în principala competiție internă.

*Doar opt străini a utilizat Farul, cei mai puțini dintre toate competitoarele.

*25 dintre cei 28 de jucători utilizați de ciucani au debutat în Superligă pe durata acestui sezon.

