Banciu, reactie incredibila dupa ce a aflat ca Hagi e pe lista lui Marseille: "Hagi nu exista pe plan international! Poate sa vina ca jucator!"

Gheorghe Hagi e pe lista lui Marseille dupa despartirea francezilor de Villas Boas, a anuntat Eurosport Romania.

Hagi n-ar fi printre favoriti sa vina pe banca lui OM, insa ar fi pe lista scurta a clubului, conform sursei citate.

Moderatorul TV Radu Banciu nu crede in varianta Hagi pe Velodrome. Banciu, un cunoscut suporter de-ai lui OM, a facut un comentariu deplasat la adresa lui Hagi in timp ce se afla in direct la Look Sport.

"Sunt sigur ca n-a fost niciodata pe lista lui Marseille. Ca antrenor, Hagi nu exista pe plan international, nu vad cum sa fie interesant pentru Marseille. Poate doar ca jucator sa vina. Macar la fazele fixe si tot ar fi un castig important pentru echipa", a spus Banciu.

Comentatorul a avut de-a lungul timpului mai multe comentarii malitioase la adresa familiei Hagi. Pe Ianis l-a atacat in mod scandalos: "Cum sa compari gloaba asta cu Zidane? Taica-su, din lipsa proprietatii termenilor, spune de Zidane, dar Ianis Hagi, daca era coleg de scoala cu mine, primea interdictie la sport. Ianis era printre ochelaristii aia care isi mancau sandvisul cu pateu. Nici nu ar trebui lasat sa faca sport!"