BREAKING NEWS: Lucescu il vrea pe jucatorul lui Hagi! Afacerea se pune la cale chiar in aceste momente: detalii de ultima ora

Lucescu a intrat pe fir si poate sa-l ia pe unul dintre cei mai importanti jucatori produsi de Viitorul in ultimii ani!

Virgil Ghita (22 de ani) a ratat transferul in Ungaria, la Ferencvaros, in ultima clipa. Fundasul a mers la Budapesta, insa negocierile au cazut chiar inainte ca fotbalistul sa semneze. Intors in tara, capitanul nationalei de tineret n-a mai prins niciun joc in tricoul echipei lui Hagi. Conform surselor din club, Ghita ar fi accidentat.

Presa din Ucraina sustine acum ca Dinamo Kiev e interesata de serviciile lui. Dinamo ar fi gata sa plateasca suma solicitata de Hagi, 1 milion de euro. Hagi si patronul lui Dinamo, Igor Surkis, l-au vazut si pe viu pe Ghita, in meciul nationalelor U21 dintre Ucraina si Romania, toamna trecuta. Ambii l-au placut pe aparator, dar asteapta un OK medical pentru a merge mai departe cu tratativele.

Virgil Ghita are deja 4 ani la prima echipa a Viitorului, pentru care e om de baza incepand din 2018! De el au mai fost interesate in ultimele luni FCSB, CFR si Craiova.