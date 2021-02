Jo Santos, noul jucator al lui Rednic la Viitorul! A refuzat oferte mai mari pentru echipa lui Hagi: "Am zis ca nu mai rezist acolo! La Viitorul se joaca fotbal"

Jo Santos (29 ani) a plecat de la Hermannstadt dupa un an si jumatate.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Hermannstadt si-a reziliat contractul si s-a inteles cu Viitorul lui Mircea Rednic, dupa cum a dezvaluit chiar el.

Brazilianul a dezvaluit motivul din spatele deciziei sale de a pleca de la Hermannstadt si a recunoscut ca a renuntat la banii pe care trebuia sa ii mai incaseze de la club.

Tototdata, Jo Santos a marturisit ca a renuntat la oferte mai mari din punct de vedere financiar pentru a merge la Viitorul, acolo unde vrea sa joace in playoff.

"La Sibiu s-au schimbat mult lucrurile si atmosfera se deteriorase. Au fost niste probleme si am zis ca nu mai rezist, ca nu mai sunt fericit acolo, iar Viitorul deja se interesase de mine de un an in urma.

Aveam multe restante de la Sibiu si pentru ca nu am vrut sa ii reclam la FIFA am renuntat la o parte din bani ca sa ma lase sa plec. Nu puteam sa fiu ingrat si sa ii reclam, pentru ca, pana la urma, ei mi-au redeschis usa in Romania si eu chiar sper ca ei sa se salveze.

La Viitorul stiu ca se joaca fotbal si numele lui Hagi este o garantie pentru oricine. Chiar daca aveam alte oferte pe bani mai multi, am ales Viitorul, pentru ca sunt convins ca aici imi pot regasi bucuria de a juca fotbal, alaturi de toti jucatorii tineri si de Mircea Rednic. Vreau sa prindem playoff-ul", a spus Jo Santos pentru ProSport.

Jo Santos a jucat 19 meciuri in acest sezon pentru Hermannstadt, a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere si o pasa de gol.