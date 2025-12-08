Momentul emoționant în care croatul a vorbit pentru prima dată în limba română s-a transformat într-un dialog spumos cu Gigi Becali. Antrenorul "câinilor" traversează o perioadă foarte bună în Ștefan cel Mare. După ce a preluat echipa într-un moment critic în decembrie 2023 și a salvat-o dramatic la baraj, Kopic a reușit în actuala stagiune să ducă Dinamo pe podium, la doar trei lungimi de liderul Rapid.

Urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul, Kopic a surprins pe toată lumea când a început să vorbească în limba română, o premieră absolută de la sosirea sa în Superliga.

"Mulțumesc pentru acest premiu minunat. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes. Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public", a spus, vizibil emoționat, antrenorul roș-albilor.

"Nu cred că o să am liniște"

Discursul croatului a fost însă "sabotat" amical de Gigi Becali. Prezent în sală, patronul campioanei FCSB nu s-a putut abține și a intervenit peste croat. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, în stilul caracteristic, că Zeljko Kopic a devenit "bestia nera" pentru el.

"E singurul antrenor care mă bate. Anul trecut tot așa, acum la fel. Nu cred că o să am liniște.

Am spus că eu voi fi antrenorul anului, am crezut că pleacă prin Arabia Saudită. Nu știam că rămâne. Să dea Dumnezeu să plece pe vreo 2-3 milioane de euro, scăpăm de el!", a glumit Gigi Becali, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Replica elegantă a dinamovistului

Kopic nu a rămas dator, însă a tratat intervenția rivalului cu diplomație: "Am un mare respect pentru domnul Gigi Becali, cât și pentru antrenorii și staff-ul celorlalte echipe. Împărtășim aceleași sentimente și ne dorim să devenim din ce în mai buni în fiecare zi", a răspuns Kopic.

