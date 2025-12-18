Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului! Ne revedem la anul! HAI DINAMO ⬜️🟥” , a postat la final CS Dinamo București.

Returul va avea loc în Sala Rapid pe 21 Ianuarie. De asemenea, pe 10 ianuarie în Sala Dinamo va începe returul campionatului unde primim vizita… Rapidului 😁

Radostina Marinova a realizat cele mai multe puncte, 16. Au mai punctat Cristina Miron 11p, Ramona Rus 10p, Olga Skrypak 9 puncte, Andra Badiu Savu și Mirta Grbac 7p.

DINAMO se impune în 3 seturi în derby-ul cu Rapid din sferturile de finală ale Cupei României printr-un joc curajos și eficient 💪🏻

CS Dinamo a câştigat derby-ul bucureştean cu CS Rapid, 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) miercuri seara în prima manşă a sferturilor de finală din Cupa României la volei feminin.

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului, a făcut un pas mare spre semifinale după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-1 (25-17, 22-25, 25-23, 25-10), miercuri, în deplasare.

În alt meci, CSM Bucureşti a dispus de CSM Corona Braşov cu 3-0 (26-24, 25-19, 25-20), condusă de Maria Giacomello (20 de puncte).

Luni, în primul meci din sferturi, CSO Voluntari, finalista din sezonul trecut, a învins-o pe CSM Lugoj cu 3-0.

Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 21 ianuarie.

Zalău rămâne lider la masculin



Liderul SCM Zalău şi-a consolidat poziţia în Divizia A1 la volei masculin, după ce a dispus de CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-13, 25-15, 25-22), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Gheorghe Tadici'', în etapa a 10-a.

Bozidar Cuk şi Gabriel De Miranda Vargas Vilaca au fost cei mai buni de la gazde, cu 10 puncte fiecare.

Campioana CS Dinamo Bucureşti a trecut de CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-21), cel mai bun de la învingători fiind Janis Eduards Medenis, cu 17 puncte.

”VOLEI MASCULIN. Victorie în minimum de seturi în fața unei echipe tinere și ambițioase.

Antrenorul Bogdan Tănase a rulat aproape toți jucătorii, inclusiv pe tinerii Verciuc, Oprea și Bălăi.

Medenis a pus cele mai multe puncte pe tabelă - 17, urmat de Premovic - 8 (67% pe atac) și Ghionea - 8.

Urmează meciul de la Dej de sâmbătă, în deplasare!

Bravo, băieți!”, a postat la final CS Dinamo București.

