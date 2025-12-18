FOTO Dinamo, două echipe, două derby-uri bucureștene, două succese! ”Închidem anul cu o victorie superbă”

Dinamo, două echipe, două derby-uri bucureștene, două succese! "Închidem anul cu o victorie superbă"
Meciuri spectaculoase în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.

CS Dinamo a câştigat derby-ul bucureştean cu CS Rapid, 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) miercuri seara în prima manşă a sferturilor de finală din Cupa României la volei feminin.

Rezultatele din sferturile Cupei la feminin

”VOLEI FEMININ. Închidem anul cu o victorie superbă 🫡

DINAMO se impune în 3 seturi în derby-ul cu Rapid din sferturile de finală ale Cupei României printr-un joc curajos și eficient 💪🏻

Radostina Marinova a realizat cele mai multe puncte, 16. Au mai punctat Cristina Miron 11p, Ramona Rus 10p, Olga Skrypak 9 puncte, Andra Badiu Savu și Mirta Grbac 7p.

Returul va avea loc în Sala Rapid pe 21 Ianuarie. De asemenea, pe 10 ianuarie în Sala Dinamo va începe returul campionatului unde primim vizita… Rapidului 😁

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului! Ne revedem la anul! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului, a făcut un pas mare spre semifinale după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-1 (25-17, 22-25, 25-23, 25-10), miercuri, în deplasare.

În alt meci, CSM Bucureşti a dispus de CSM Corona Braşov cu 3-0 (26-24, 25-19, 25-20), condusă de Maria Giacomello (20 de puncte).

Luni, în primul meci din sferturi, CSO Voluntari, finalista din sezonul trecut, a învins-o pe CSM Lugoj cu 3-0.

Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 21 ianuarie.

Zalău rămâne lider la masculin

Liderul SCM Zalău şi-a consolidat poziţia în Divizia A1 la volei masculin, după ce a dispus de CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-13, 25-15, 25-22), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Gheorghe Tadici'', în etapa a 10-a.

Bozidar Cuk şi Gabriel De Miranda Vargas Vilaca au fost cei mai buni de la gazde, cu 10 puncte fiecare.

Campioana CS Dinamo Bucureşti a trecut de CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-21), cel mai bun de la învingători fiind Janis Eduards Medenis, cu 17 puncte.

”VOLEI MASCULIN. Victorie în minimum de seturi în fața unei echipe tinere și ambițioase.  

Antrenorul Bogdan Tănase a rulat aproape toți jucătorii, inclusiv pe tinerii Verciuc, Oprea și Bălăi. 

Medenis a pus cele mai multe puncte pe tabelă - 17, urmat de Premovic - 8 (67% pe atac) și Ghionea - 8. 

Urmează meciul de la Dej de sâmbătă, în deplasare!

Bravo, băieți!”, a postat la final CS Dinamo București.

CS Arcada Galaţi a dispus de CS Unirea Dej cu 3-0 (25-21, 26-24, 25-17), condusă de Aaro Nikula (17 puncte).

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 25-17), cel mai bun de la gazde fiind Alexandru Raţă (22 de puncte).

CS Rapid Bucureşti a câştigat în Giuleşti cu SCM ''U'' Craiova, 3-0 (25-19, 25-20, 25-19).

Cum arată Top 4 în Divizia A1 masculin

1. SCM Zalău 26 puncte (10 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 22 (9)

3. CSA Steaua Bucureşti 20 (8)

4. CS Dinamo Bucureşti 16 (8)

VIDEO Voleibalista Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Info și foto: Agerpres, CS Dinamo București

