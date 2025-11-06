Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul ”St. Jakob-Park” din Basel, în cadrul etapei #4 din Europa League. Meciul a avut ora de începere la 19:45 și s-a terminat cu scorul de 3-1.



Scorul a fost deschis în minutul 19 de gazde, după un cartonaș roșu încasat de Târnovanu și un penalty comis de Ngezana.



Cu toate că au evoluat timp bun în inferioritate numerică, campioana României își găsea forțele să egaleze în minutul 57 prin Darius Olaru, căpitanul reușind un gol de nota 10.



Bucuria gazdelor avea să se termine pe finalul partidei, după ce Shaqiri duce scorul la 2-1 în minutul 74, iar Salah închidea tabela cu trei minute înainte de final.

Sorin Paraschiv a văzut cartonașul roșu primit de Târnovanu și a reacționat imediat



La finalul partidei, Sorin Paraschiv, dublu campion al României cu FCSB, a avut o intervenție la GSP Live. Fostul mijlocaș a făcut o analiză a meciului și a vorbit despre faza controversată în care Ștefan Târnovanu a văzut direct „roșu”.



„Până la urmă este o înfrângere chiar dacă au jucat și s-au descurcat onorabil, să spunem așa. Este o înfrângere, din ce în ce șanse mai mici la calificare... Au în continuare un program destul de greu în Europa, normal ar trebui să se concentreze în acest moment pe campionat, au început cât de cât să redreseze cât de cât pe intern, dar în Europa din nefericire nu au mai reușit să aibă același parcurs fantastic de anul trecut. Asta este până la urmă.



Din nefericire, FCSB-ul anul acesta nu cred că mai reușește să aibă performanța și traseul de anul trecut.



(n.r. - despre Târnovanu) Nu cred că are nimeni nicio explicație. Ca și portar, am spus-o, e greu când faci o asemenea greșeală, tot timpul se vede. Dacă o face un atacant sau un mijlocaș central, se mai poate repara ceva, în momentul în care un portar face o asemenea greșeală, toată lumea îi sare în cap practic și duce spre un rezultat negativ. Până la urmă, mie nu îmi place să acuz pe nimeni, mai ales când este vorba de portar, se întâmplă...



Târnovanu este un portar până la urmă tânăr pentru că portarii după 25-26 de ani se „coc”, așa pot spune, și de asta nu vreau să vorbesc foarte multe de el că asta este”, a spus Sorin Paraschiv la GSP Live.

