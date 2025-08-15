În acest început de sezon, Dinamo ocupă locul al șaselea în Liga 1, cu opt puncte acumulate după cinci etape disputate, respectiv victoriile cu FCSB (4-3) și Metaloglobus (1-0), remizele cu FC Miercurea Ciuc (2-2) și FC Botoșani (0-0) și înfrângerea cu Oțelul Galați (1-2). Elis Bakaj (38 de ani), fost atacant al "roș-albilor" (2011-2012) și unul dintre cei mai respectați stranieri din istoria recentă a clubului bucureștean, a vorbit despre așteptările pe care le are în această stagiune de la trupa lui Zeljko Kopic.



"Mi-a plăcut foarte mult meciul cu FCSB. Am dominat extrem de mult"

"Nu au început foarte bine, dar și-au revenit. Mi-a plăcut foarte mult meciul cu FCSB. Am dominat extrem de mult, din toate punctele de vedere, și posesie, și dueluri, și goluri. Dinamo are niște probleme în apărare, părerea mea. Probabil o să ofer și eu ceva pe acel post, pentru că știu niște stoperi buni în Albania (râde). Trebuie să mai ia niște jucători, trei-patru jucători. Pentru că nu pot să fie fericiți acum cu locul șase. Dinamo e Dinamo! Dinamo trebuie să fie mereu în top.



"Ca să fie acolo sus, are nevoie de niște jucători cu o calitate și experiență"

Anul ăsta trebuie să conteze și mai mult, adică să intre în cupele europene. Dar au nevoie de trei-patru jucători cu experiență. E greu să ai rezultate bune instant, când aduci jucătorii târziu sau după începerea campionatului. Trebuie să permită și bugetul. Acum să fim drepți, bugetul lui Dinamo nu mai este unul mare, cum au CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova. Bugetul e mai mic și e și mai greu să găsești jucători.



Dar trebuie să facem un efort pentru că e păcat, a început să revină. În ultimii ani știm foarte bine ce a pățit Dinamo și trebuie să revină acolo sus. Ca să fie acolo sus, are nevoie de niște jucători cu mare calitate și experiență. Trebuie niște eforturi, pentru că suporterilor lui Dinamo nu cred că le place să stea pe locurile cinci - șase - șapte, vor trofee și calificări în cupele europene.



Un jucător cu experiență intră în grup imediat, nu are probleme. De asta spun jucători cu experiență, nu jucători tineri, pentru că deja are foarte mulți tineri. Un jucător cu experiență se acomodează repede cu echipa, cu campionatul și cu țara, o să fie mai ușor.



"Se vede că Kopic e un antrenor care are bagaj în fotbal"

Kopic a făcut bine, nu ai ce să-i reproșezi. Se vede că e un antrenor care are bagaj în fotbal, e un antrenor care a făcut performanță la Dinamo. A luat echipa într-un moment greu și a ajuns unde a ajuns. Acum să vedem tranziția către trofee și către primele locuri.



Mie mi-a plăcut Dinamo, mi-a plăcut antrenorul Kopic, pentru că tot timpul îi place să joace un fotbal ofensiv, probabil și el știe ce stil are clubul, unde a venit. Probabil și de asta încearcă să joace un fotbal ofensiv. Are probleme în apărare, dar când joci un fotbal ofensiv sunt normale problemele în apărare pentru că lași spații mai mari", a declarat Elis Bakaj pentru Sport.ro.

