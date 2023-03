Elis Bakaj a rămas în memoria fanilor lui Dinamo, deși a evoluat doar un an în Ștefan cel Mare.

Transferul lui a costat doar 250.000 de euro

Cu o tehnică foarte bună în regim de viteză și cu o agresivitate pozitivă, acesta a bifat 33 de meciuri, 5 goluri și 6 pase decisive pe parcursul unui an, în care a prins câte jumătate din sezoanele 2010-2011 și 2011-2012. În ultimii ani a mai fost aproape de revenirea la Dinamo, dar transferul nu s-a oficializat.

Mijlocașul ofensiv a ajuns la Dinamo la recomandarea lui Sulejman Demollari, atacantul albanez care a fost jucătorul "câinilor" între 1991-1995 și a costat doar 250.000 de euro. El a preferat să plece, după ce nu a mai fost titular indiscutabil în mandatul lui Liviu Ciobotariu și a fost atenționat că va pierde convocările la echipa națională. A mai jucat încă un deceniu, la echipe din Ucraina, Israel, Albania, Croația și Belarus, cea mai bună perioadă fiind cea petrecută la Cernomoreț Odesa.

"La Dinamo a fost totul ok, dar e grea plecarea de acasă"

" 'Cristiano Ronaldo al Albaniei'? A fost o exagerare, când m-am transferat la Dinamo. Așa am fost prezentat și lumea a așteptat foarte mult de la mine. Am venit în România ca o mare speranță, dar a fost și prima ieșire din țara mea. Ai văzut și jucătorii români, că pleacă în străinătate și vin înapoi în Liga 1. Ei au talent, dar e un moment complicat, durează până să te adaptezi și trebuie să fii tare psihic.

La Dinamo a fost totul ok, era o atmosferă foarte bună. Dar e grea plecarea de acasă, mai ales când nu ai multă experiență. Aveam 21 de ani și mi-a fost greu la început. Dacă veneam după câteva sezoane afară, cred că aveam un impact mult mai mare la Dinamo. Crede-mă, mi-a fost mai greu în altă țară, dar m-am acomodat imediat pentru că am avut experiența de la Dinamo. Din România am plecat în Ucraina, care era al șaselea campionat din lume atunci. Acolo am jucat meci de meci titular, deși era un lot foarte bun și clubul avea un buget mare.

Am fost mai puternic din toate punctele de vedere. Am jucat 7 ani în Ucraina și Belarus, se juca foarte fizic acolo. Era o luptă continuă. Nu am fost trei luni acasă și m-am întors slab și cu obrajii supți. S-a speriat mama, a crezut că sunt bolnav. Era un antrenor rus, gen Lobanovski, avea 70 de ani. Făcea o pregătire foarte dură. După trei luni m-am obișnuit și am revenit.

La Dinamo am ajuns când era Ioan Andone antrenor, care era prieten cu Demollari, atacantul care a jucat la Dinamo în anii '90. I-a zis "Măi, vezi că aici este un jucător care e cel mai bun din campionat!". Într-adevăr, fusesem cel mai bun în ultimele sezoane în campionatul Albaniei. Am fost golgheter, câștigasem campionate. Avusesem discuții cu echipe din Germania, când jucam în Albania. Nu s-a făcut pentru că eram extracomunitar. Campionatul și naționala Albaniei nu erau văzute ca astăzi. Au crescut mult în ultimii ani. Au fost interesate și echipe din Italia de mine, dar faza cu pașaportul a contat.

Dinamo m-a urmărit cam 6 luni, au venit să mă vadă la mai multe meciuri. S-a făcut transferul, cu Andone a fost foarte bine, simțeam că el m-a dorit cu adevărat la echipă. După aceea s-a schimbat antrenorul, a venit Liviu Ciobotariu, au început problemele. Jucam un meci titular, apoi două-trei eram pe bancă.

A plecat de la Dinamo, după ce a fost anunțat că poate pierde naționala

M-a sunat antrenorul naționalei Albaniei, mi-a spus că vrea să mă cheme, dar că nu poate, dacă nu mai joc titular la club. A avut dreptate, pentru că era el criticat apoi de presă și de fani. Atunci a fost momentul decisiv, am decis să plec în Ucraina. La Dinamo erau Marius Niculae, Dănciulescu, Cătălin Munteanu, Grigore, Țucudean, Pulhac, Moți, Torje... O echipă foarte bună. Cred că aia a fost ultima echipă foarte-foarte bună a lui Dinamo", a declarat Elis Bakaj pentru Sport.ro.

Bakaj a jucat în șase țări și a fost internațional albanez

Elis Bakaj (35 de ani) este născut la Tirana și a fost legitimat la Partizani Tirana (2002-2009), Dinamo Tirana (2009-2011), Dinamo București (2011-2012), Cernomoreț Odesa (2012-2014), KF Tirana (2014-2015, 2015-2016), Hapoel Raanana (2015), RNK Split (2016), Vllaznia Shkoder (2017), FK Kukesi (2017-2018), Shakhtyor Soligorsk (2018-2019), Dinamo Brest (2020) și Rukh Brest (2021-2022).

Fostul mijlocaș ofensiv are 27 de selecții și 1 gol pentru naționala Albaniei, iar în palmaresul său se găsesc titlul de campion (2009-2010), Cupa (2003-2004) și Supercupa (2004) Albaniei, dar și titlul de "Cel mai bun fotbalist albanez al anului" (2009, 2010). El a jucat o finală a Cupei Ucrainei (2012-2013) și a atins "16"-imile de finală ale Europa League (2013-2014) cu Cernomoreț Odesa.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, @elisbakaj19