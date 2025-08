Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută după victoria cu 4-3 din derby-ul cu FCSB, că este o seară mare pentru formaţia sa care aşteaptă de mult timp acest succes.

Tehnicianul croat s-a arătat extrem de mulţumit de marcatorii celor 4 goluri, Daniel Armstrong (cu un hat-trick) şi Alexandru Musi.

Danny Armstrong și Alex Musi în viziunea lui Zeljko Kopic



"Armstrong este un jucător care nu cedează niciodată. El luptă mereu, are o inimă mare. A înscris trei goluri în primul său derby şi este un moment minunat pentru el.

Referitor la Musi, am discutat cu el înainte de meci şi i-am spus că trebuie să arate respect fostei sale formaţii şi fanilor, pentru că a fost legitimat acolo de când avea 13 ani. I-am transmis că tot ceea ce face pe teren să nu fie împotriva FCSB, ci să fie pentru Dinamo.

Şi sunt foarte fericit de modul în care a înţeles şi s-a pus în slujba echipei sale. Sunt bucuros de progresul făcut în scurta perioadă de când este la Dinamo", a menţionat Kopic.

"În sfârşit o victorie. Este o seară mare pentru noi, pentru suporteri, pentru mine de asemenea. Aşteptam de mult timp această victorie. Echipa a jucat cu inima şi cu multă energie şi cred că am meritat să câştigăm. Am simţit că FCSB nu este la cel mai înalt nivel al ei. Are aceiaşi jucători de calitate, acelaşi staff, dar în acest sezon nu mai este în aceeaşi formă", a precizat Kopic.

"Este o victorie mare, dar echipa noastră este încă în construcţie, nu am terminat munca. Însă văd lucrurile bune, văd progresele făcute şi pe acest drum trebuie să continuăm pentru a fi din ce în ce mai buni. Victoria nu schimbă cu nimic situaţia transferurilor, avem în continuare nevoie de 3 jucători", a adăugat antrenorul, citat de Agerpres.

Dinamo - FCSB 4-3



FC Dinamo Bucureşti a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-3 (2-1), în ''eternul derby al fotbalului românesc'', sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a patra a Superligii.

Dinamo a obţinut prima sa victorie din acest sezon, prin golul lui Alexandru Musi (34) şi hat-trick-ul scoţianului Daniel Armstrong (45+4 - penalty, 56 - penalty, 79).

Toate golurile campioanei au fost reuşite de Florin Tănase (19 - penalty, 50, 90+1 - penalty), la meciul său cu numărul 300 în Superligă.

FCSB venea după o serie de zece victorii consecutive în meciurile directe din campionat. Ultimul succes reuşit de dinamovişti pe prima scenă data din 16 februarie 2020 (2-1).

Campioana a ajuns la patru înfrângeri consecutive, două în campionat şi două în preliminariile Ligii Campionilor, şi la cinci în ultimele şase meciuri.