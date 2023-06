Elis Bakaj (35 de ani), fostul fotbalist albanez care a jucat la Dinamo, a prefațat pentru Sport.ro meciul Kosovo - România. Acesta este stabilit în România, e căsătorit cu o româncă și are un restaurant în cartierul bucureștean Titan, dar se cunoaște personal cu mai mulți jucători ai naționalei Kosovo, fiind prieten foarte bun cu Amir Rrahmani, fundașul central al lui Napoli și căpitanul reprezentativei kosovare. Cei doi au fost colegi în Croația, la RNK Split, și păstrează încă legătura.

"Șansele sunt 50-50. Cine o să greșească mai puțin va câștiga meciul"

"Cu cine o să țin eu? Pentru mine e dificil de spus. Eu stau aici, România e a doua mea casă. Acolo am prietenii... Să câștige cel mai bun. Nu vreau să mint, să fiu cu unii sau cu alții, sunt prins la mijloc. Important e să fie un meci frumos pentru suporteri. Eu o să fiu fericit și în caz că va câștiga România, și în caz că va câștiga Kosovo, și în caz că e egal.

Șansele sunt 50-50, pentru că și Kosovo are o echipă foarte bună, toată lumea știe ce jucători are Kosovo, joacă la cele mai bune cluburi din Europa. România are un moment foarte bun, a câștigat primele două meciuri. O să fie un meci interesant, un meci 50 cu 50 șanse. Cine o să greșească mai puțin, acela va câștiga meciul. Amândouă echipele au calitate în faza ofensivă ca să facă diferența. Și pentru ei e foarte importantă întâlnirea, trebuie să câștige. Dacă nu câștigă, cred că nu o să mai aibă șanse să meargă mai departe.

Naționala României e în creștere. A schimbat mulți jucători, au venit niște jucători tineri, trebuie să le dăm puțin timp. În fotbal nu e așa ușor să schimbi generațiile. Lumea aici s-a obișnuit cu jucători mari, cu rezultate foarte mari, dar vine un moment când trebuie să faci schimbarea asta și trebuie să ai răbdare. O să fie bine în viitor, eu am încredere că o să fie bine. În primele două meciuri echipa a arătat bine. Nu e un meci ușor în Kosovo, nu ești sigur că te duci acolo și o să câștigi, pentru că au echipă bună.

"Au soluții în atac, au și jucători buni pe bancă"

Cu Andorra (n.r. - Kosovo - Andorra 1-1, 28 martie 2023) am văzut meciul, au intrat foarte, foarte... Credeau că o să câștige meciul dinainte să înceapă. Asta a fost greșeala lor. Nimeni nu s-a gândit că Andorra o să facă probleme lui Kosovo, la ce jucători are Kosovo. Nu poți să spui că nu au experiență, pentru că joacă la cluburi foarte bune. Dar se întâmplă, la fotbal trebuie să fii atent la orice meci. În caz că nu ești atent, pățești ce a pățit Kosovo cu Andorra.

Sunt mulți fotbaliști buni, mai ales pe faza ofensivă, sunt toți foarte buni. Muriqi, Rashiqa, Zhegrova, Celina, Krasniqi... Sunt mulți jucători foarte buni, cu calitate, sunt tehnici, au viteză, au execuții. Au soluții în atac, au și jucători buni pe bancă, trebuie să fii atent în orice moment după ce intră. Nu se simte diferența mare între titulari și rezerve. Kosovo are o echipă extraordinară, acolo lipsește puțin experiența. Luați individual, sunt jucători foarte buni.

"Sunt prieten foarte bun cu Rrahmani, e un băiat extraordinar"

Cunosc personal mai mulți jucători. Sunt prieten foarte bun cu Rrahmani. Rrahmani, fundașul lui Napoli, l-am felicitat acum pentru titlul istoric luat în Italia, pentru semifinala de Champions League. Am fost colegi la echipă, am petrecut mult timp împreună când jucam în Croația, la Split. El e căpitanul de echipă, el e liderul. Unul dintre cei mai buni fundași care a ieșit nu doar din Kosovo, din toată Albania, în ultimii 10-20 ani. E un băiat extraordinar, un băiat muncitor și un lider de națională.

Nu m-a sunat să-i dau informații despre România, pentru că acum un staff profesionist acolo. Ai intrat pe internet și ai orice informație vrei. Nu mai ai nevoie să suni pe cineva să-ți zică secrete. Nu mai există secrete, orice echipă din lume la nivelul acesta are pe cineva care se ocupă de monitorizarea adversarilor. Probabil că știe deja mai multe lucruri decât mine despre naționala României.

S-a lansat în impresariat, vrea să-l aducă în Superligă pe "Noul Krasniqi"

Krasniqi a făcut un sezon bun la CFR Cluj. E un jucător foarte bun. Am rămas... nu șocat, pentru că știam calitatea jucătorilor albanezi, dar mi-a plăcut că a avut și personalitate. Să vii la CFR Cluj și să ai personalitate de la primul meci, înseamnă că ai mentalitatea să devii un jucător foarte bun. Dan Petrescu a avut ochi foarte bun când l-a adus. Dan Petrescu e Dan Petrescu, știe cine e bun, cine nu e bun. E unul dintre antrenorii cei mai buni din România.

Eu am intrat în meseria de impresar, ajut un prieten al meu foarte bun. Are o agenție de 3-4 ani și reprezintă niște jucători talentați. Acum câteva zile a semnat Sherif Kallaku cu Sepsi. E un jucător interesant, o să-l vedeți sezonul viitor acolo. Sunt mulți jucători buni în Albania și Kosovo. România e a doua mea casă, pentru mine e important să aduc aici niște jucători despre care cred că o să confirme.

Vreau să văd meciuri din Superligă și să spun că mă bucur că am contribuit ca acel jucător să vină în România, să mă mândresc cu aceste transferuri. Cred că putem aduce un alt Krasniqi, sunt jucători foarte buni acolo. Eu i-am propus cluburilor de aici - tineri, nu foarte scumpi, adevărate afaceri pentru cluburile din România", a declarat Bakaj pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Federata e Futbollit e Kosoves, Gabriel Chirea