Avantaj major pentru CFR in lupta la TITLU! Care este atuul clujenilor: FCSB s-ar putea sabota asingura daca ia Cupa Romaniei

Din articol Programul meciurilor pentru FCSB

Programul reluarii Ligii 1 o avantajeaza clar pe CFR Cluj, iar FCSB, daca va castiga Cupa Romaniei, va avea parte de mai multe dezavantaje in campionat.

FCSB este singura echipa din play-off calificata in semifinalele Cupei Romaniei, lucru care ar putea fi o sabie cu doua taisuri pentru echipa lui Bogdan Vintila.

Pe deoparte, ros-albastrii au o ocazie in plus sa termine sezonul cu un trofeu, insa acest lucru le-ar micsora consistent sansele la titlu.

Finala din Cupa Romaniei este programata cu doua etape inainte de finalul playoff-ului din Liga 1, in care clujenii vor intalni echipe care nu ar mai avea nicio sansa la cupele europene, din cauza faptului ca se cunoaste deja castigatoarea din Cupa.

Castigatoarea Cupei Romaniei va avea locul asigurat in cupele europene, alaturi de primele trei clasate din Liga 1 si care si-au luat licenta pentru Europa. Gaz Metan este inca in insolventa, in timp ce Astra nu a indeplinit conditiile financiare si a primit interzis in cupele europene in sezonul urmator.

In concluzie, daca FCSB va castiga Cupa Romaniei, CFR Cluj, Craiova si Botosani vor fi calificate automat in cupele europene.

Botosani si Craiova sunt adversarele clujenilor din ultimele doua etape, etape care vor avea loc dupa finala Cupei, iar daca FCSB va triumfa, cele doua echipe nu vor mai avea aceeasi motivatie in aceste ultime doua runde.

Ros-albastrii vor intalni in ultimele doua etape Gaz Metan si Astra, singurele echipe care nu au nicio miza inca de la startul playoff-ului.

Un alt dezavantaj pe care FCSB il are este programul extrem de incarcat. Pe langa meciurile din playoff, elevii lui Bogdan Vintila ar mai avea si doua meciuri in Cupa Romaniei, chiar trei daca vor ajunge in finala.

Programul meciurilor pentru FCSB

CFR - FCSB, 14 iunie, playoff Liga 1

FCSB - Gaz Metan, 22 iunie, playoff Liga 1

Dinamo - FCSB, 24 iunie, Cupa Romaniei

Astra - FCSB, 28 iunie, playoff Liga 1

FCSB - Botosani, 4 iulie, playoff Liga 1

FCSB - Dinamo, 8 iulie, Cupa Romaniei

Craiova - FCSB, 12 iulie, playoff Liga 1

FCSB - CFR, 18 iulie, playoff Liga 1

Finala Cupei Romaniei, 22 iulie (in cazul in care FCSB o elimina pe Dinamo)

Gaz Metan - FCSB, 26 iulie, playoff Liga 1

FCSB - Astra, 2 august, playoff Liga 1