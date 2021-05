"Bine ca nu l-am gasit in vestiar!" Cornel Dinu ii raspunde in termeni duri lui Miron Cozma

Scandalul provocat de fostul sef al minerilor continua.

Dupa ce in presa a aparut o dezvaluire a lui Miron Cozma in care spunea ca i-a batut pe dinamovisti la Petrosani, in 1996, cand au jucat impotriva celor de la Jiul, Danut Lupu, jucator la vremea aceea si Cornel Dinu, antrenor al "cainilor", i-au raspuns in termeni duri acestuia. "Procurorul" il acuza de nebunie pe Cozma, despre care spune ca oricum era un dirijat al sistemului.

"A intrat in vestiar, ce-i drept, dar e bine ca nu l-am gasit in vestiar. A avut mare noroc! Hai sa fim seriosi, nu misca in fata mea. A venit si si-a cerut scuze, ulterior, in repriza secunda. A venit la mine in tribuna. Era dirijat, in perioada aceea. Pe vremea aia, era sanatos, dar ii placea puterea.



Cea mai grea situatie am avut cu el atunci cand m-a rugat presedintele Nationalului sa merg sa ma intalnesc cu el. Am ajuns pe la ora 17:00. Din nefericire, m-a tinut de vorba pana la ora 06:00 dimineata. Un chin! Un paranoic, un descreierat dirijat de 'baieti' in perioada acea", a spus Cornei Dinu pentru gsp.