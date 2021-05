"N-a dat o palma nimanui, nici unei muste!" Danut Lupu iese la atac, dupa ce Miron Cozma a declarat ca l-a batut pe fostul dinamovist

Miron Cozma a facut o declaratie socanta, spunand ca l-a batut pe Danut Lupu in anii '90.

Fostul sef al minerilor a spus ca in 1996, cand Dinamo a jucat la Petrosani, a avut o altercatie fizica cu Danut Lupu, din cauza faptului ca dinamovistul il lovea pe cel mai bun jucator al Jiului, Matinca, pe care platise 100 de mii euro pentru a-l transfera la echipa. Lupu a raspuns rapid povestii lui Miron Cozma, despre care spune ca inventeaza lucruri.

"Cand se trezeste, sa ma anunte si pe mine! N-am nimic cu el. Am crezut ca acel episod e inchis, dar vad ca tot o tine pe a lui. In primul rand, el jigneste un intreg Minister de Interne. Sa-si aduca aminte cum a reactionat el, cand ne-am intalnit in Bucuresti, daca se da 'smardoi'. Inseamna ca nu are minte, daca si-acum dupa 25 de ani persista in ale lui.

Saracul, el crede ca l-a batut si pe Bruce Lee, si pe Steven Seagal, are filme de actiune in cap. Dar, in general, pe el il bat femeile! Nu prea pricep cum vine asta. Aaa, a incercat el sa faca anumite lucruri pe acolo, la acel meci, insa n-a dat o palma nimanui, nici unei muste. Si ca sa lamurim situatia, eram in timpul meciului cand am avut acele dueluri cu Matinca, erau vremuri cand se bagau materiale, nu ca acum", a explicat Danut Lupu, pentru GSP.ro.