Aflați în Spania, jucătorii reprezentativei din Peru au avut o partidă de pregătire cu Germania, pe care au pierdut-o cu scorul de 2-0 și urmează un nou meci, cu Maroc.

Înaintea confruntării de marți seară, fotbaliștii din Peru au avut parte de o seară agitată, ajungând să se bată cu forțele de ordine spaniole, în fața hotelului în care sunt cazați.

Mai mulți suporteri s-au strâns în fața respectivei locații pentru a-și saluta favoriții, iar de aici au pornit o serie de incidente violente.

"Am vrut să ne salutăm fanii, ir poliția a început să dea în noi", a povestit Pedro Gallese, portarul naționalei.

În clipul video postat pe rețelele de socializare se poate observa cum mijlocașul Yoshimar Yotun se ceartă cu un ofițer care îl împinge.

"Aproximativ 300 de fani s-au adunat în fața locației NH Collection Eurobuilding. Înainte de ora 22:00, jucătorii s-au întors de la antrenament.

Suporterii au încercat să ajungă la fotbaliști, iar forțele de ordine au încercat să-i despartă, pentru a evita crearea unei busculade.

Un jucător a fost arestat după ce a lovit un polițist în ochi", se arată în comunicatul emis de oficialități.

Incident between Perú National Team and Spanish police!!

My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him.

Will report more soon... pic.twitter.com/xJwdPtk3xl