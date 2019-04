Au luat iar trenu' ca sa rupa blestemu'! :) Craiova a plecat spre Bucuresti cu un mecanic de tren dinamovist

Oltenilor nu le-a mers bine cu FCSB cand au facut deplasarea cu trenul spre Capitala.

Mai incearca o data pentru meciul cu Astra. :) CSU schimba iar vagonul. La fel ca in prima deplasare din sezonul regulat, sta langa locomotiva, nu in coada trenului, cum s-a intamplat acum 3 saptamani, cand a venit sa joace cu FCSB in play-off. Craiova nu mai branduieste vagonul, nici nu le mai da fulare controlorilor. Vine low-profile spre Bucuresti, de unde maine va pleca la Giurgiu. De teama sa nu aiba probleme pe drum, trenul Craiovei va beneficia de doua locomotive.

Papura debuteaza maine ca principal pentru CSU in deplasarea de la Giurgiu. Astra - Craiova e live text pe www.sport.ro vineri seara de la ora 21:00.