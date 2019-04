Dezvaluiri despre plecarea lui Devis Mangia de la Craiova! "Asta a cantarit cel mai mult" Ce s-a intamplat in Banie!

Devis Mangia nu mai este antrenorul Craiovei.

Devis Mangia a plecat de la Universitatea Craiova dupa meciul pierdut cu Viitorul, insa motivele nu au fost prezentate de oficialii din Banie.

Sorin Cartu, presedintele clubului, a declarat ca antrenorul italian a avut o discutie cu patronul Mihai Rotaru, iar in urma acesteia s-a ajuns la rezilierea contractului.

Emil Sandoi, fostul antrenor al Craiovei, a dezvaluit adevaratul motiv pentru care Devis Mangia nu mai este pe banca oltenilor.

"Craiova, fotbalul e imprevizibil. Poti sa treci de la agonie la extaz si invers intr-un timp foarte scurt. Uita-te, in patru jocuri, daca stau bine sa ma gandesc, de la jocul cu FCSB, care s-a terminat cu o infrangere. A urmat cu CFR Cluj, dupa aceea a urmat infrangerea de acasa, in Cupa, cu Viitorul, apoi si Viitorul in campionat.

Din ce am inteles eu, din decizia pe care au luat-o impreuna conducerea clubului si antrenorul, cel mai mult a cantarit infrangerea de acasa, in Cupa, cu Viitorul. Deci asa e in fotbal, in patru meciuri s-a schimbat un sezon intreg", a spus Emil Sandoi pentru Telekom Sport.

Papura, primele declaratii dupa ce a fost numit antrenor al Craiovei

"Vreau sa reusesc, sa avem rezultate pozitive. Vreau sa impun un joc ofensiv, pentru ca asa am jucat si la echipa a doua, insa timpul este foarte scurt. Am acceptat provocarea, este o onoare pentru mine sa fiu antrenorul Universitatii Craiova", a spus Papura.

Noul antrenor al Craiovei a dezvaluit si care a fost intelegerea cu patronul Mihai Rotaru: "E un contract pana la sfarsitul sezonului, indiferent de rezultate. Sper sa jucam cinci meciuri in campionat si inca doua in cupa. Vom vedea ce jucatori sunt apti pentru meci, deocamdata sunt cativa sub tratament. Sper sa fiu inspirat si sa gasesc cel mai bun 11 pentru meciul cu Astra".

Corneliu Papura a spus ca este constient de perioada mai slaba prin care trece echipa, insa ii plac provocarile de acest fel: "Nu este usor, nimic nu este usor. Imi plac provocarile de genul acesta. Presiunea este enorma la Craiova, dar am acceptat provocarea, chiar daca momentul este greu. (N.red. Cum ai gasit echipa?) Neincredere, este normal. Asta gasesti intr-o echipa care pierde, dar ei pot face mult mai multe lucruri. Potentialul echipei este mult mai mult decat locul 3", a spus noul tehnician al Craiovei.

Papura a fost pana acum principal al echipei a doua a Craiovei, care activeaza in liga a treia.