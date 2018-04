Au incurcat CFR-ul, le-au pus gand rau si stelistilor! Dani Coman: "Nu tinem cont de adversar". Cum se asigura Astra ca nu va avea un stadion plin de stelisti

Se vede titlul pentru stelisti! Hagi le-a luat ultimul campionat, dar acum ii poate ajuta in lupta cu Petrescu.

Multescu a incurcat-o pe CFR, iar acum vrea sa-l dea jos pe Dica de pe primul loc. In noiembrie, stelistii au pierdut cu 0-2 la Giurgiu.

"Noi speram sa castigam, nu ne intereseaza daca ii incurcam pe ei sau alta echipa. Eu cred ca si in meciul cu ei avem sanse de a face o figura frumoasa", spune presedintele Dani Coman.

Stelistii joaca la Giurgiu, iar Viitorul o intalneste pe CFR.

"In cazul in care noi castigam la Astra si ei nu reusesc sa castige la Viitorul, eu cred ca Steaua este in proportie de 80% campioana", spune si Duckadam, presedintele de imagine al ros-albastrilor.

Sefii Astrei iau masuri. Nu vor un stadion plin cu stelisti la Giurgiu.

"Le vom pune la dispozitie exact biletele de care am avut nevoie cand am jucat la ei", mai spune Dani Coman.